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    Дембеле на неделю сократил отпуск, чтобы пораньше приступить к тренировкам

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вышел из отпуска на неделю раньше.

    Футболист вернулся в столицу Каталонии и приступил тренировкам за несколько дней до старта тренировочного сбора, который начнется 14 июля. Француз попросил клуб предоставить ему индивидуального тренера.

    • Ранее сообщалось, что 22-летним игроком интересуются «Бавария» и «ПСЖ».
    • В прошлом сезоне Дембеле провел за «Барселону» 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1587

      SarJr 9 секунд назад

      Правильно. Пусть отрабатывает то что просыпал по ходу сезона и поднимает авторитет у руководства. Голова все же у него есть

      0
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      Рейтинг: +3065

      dinar7777dinar 27 минут назад

      талант у него есть ! надеюсь может за бошку возьмется.

      0
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      Рейтинг: +7601

      Cules2013 40 минут назад

      Рвение похвальное, но чёт я глубоко сомневаюсь, что от нег ов Барсе будет толк. Нет у человека царя в голове, оттуда и все проблемы.

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