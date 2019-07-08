Дембеле на неделю сократил отпуск, чтобы пораньше приступить к тренировкам

Правильно. Пусть отрабатывает то что просыпал по ходу сезона и поднимает авторитет у руководства. Голова все же у него есть
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вышел из отпуска на неделю раньше.
Футболист вернулся в столицу Каталонии и приступил тренировкам за несколько дней до старта тренировочного сбора, который начнется 14 июля. Француз попросил клуб предоставить ему индивидуального тренера.
Источник: Cadena SER
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