Дембеле на неделю сократил отпуск, чтобы пораньше приступить к тренировкам

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вышел из отпуска на неделю раньше.

Футболист вернулся в столицу Каталонии и приступил тренировкам за несколько дней до старта тренировочного сбора, который начнется 14 июля. Француз попросил клуб предоставить ему индивидуального тренера.