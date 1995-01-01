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    «Краснодар» установил клубный рекорд по продаже абонементов

    «Краснодар» на сегодняшний день продал 11 650 абонементов, информирует официальный твиттер клуба.

    Сообщается, что это новый клубный рекорд. При этом абонементы по-прежнему находятся в свободной продаже в кассах стадиона, поэтому эта цифра еще может вырасти.

    • В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал на третьем месте в РПЛ.
    • В кампании-2019/20 команда дебютирует в Лиге чемпионов. Их путь начнется с третьего квалификационного раунда.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10895

      bset 24 минуты назад

      Мда... Такими темпами Краснодар скоро в Лиге Чемпионов будет стабильно выступать, регулярно чемпионства будет брать, при этом играть в основном своими воспитанниками. Низкий поклон менеджерам и отдельно Галицкому.

      0
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      Рейтинг: +5

      complainer 1 час назад

      Если делаете ставки >>> black-bet.ru

      -3
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      Рейтинг: +267

      PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Лучше б онлайн продажу билетов сделали, 21 век на дворе

      1
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      Рейтинг: +11

      Igrik_94 > PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Всегда покупаю их онлайн. Быстро удобно , все работает с телефона , печатать не нужно.Проход в любой свободный вход. 21 век , всё очень даже для людей.

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