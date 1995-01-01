«Краснодар» установил клубный рекорд по продаже абонементов

Мда... Такими темпами Краснодар скоро в Лиге Чемпионов будет стабильно выступать, регулярно чемпионства будет брать, при этом играть в основном своими воспитанниками. Низкий поклон менеджерам и отдельно Галицкому.
«Краснодар» на сегодняшний день продал 11 650 абонементов, информирует официальный твиттер клуба.
Сообщается, что это новый клубный рекорд. При этом абонементы по-прежнему находятся в свободной продаже в кассах стадиона, поэтому эта цифра еще может вырасти.
- В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал на третьем месте в РПЛ.
- В кампании-2019/20 команда дебютирует в Лиге чемпионов. Их путь начнется с третьего квалификационного раунда.