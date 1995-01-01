«Краснодар» установил клубный рекорд по продаже абонементов

«Краснодар» на сегодняшний день продал 11 650 абонементов, информирует официальный твиттер клуба.

Сообщается, что это новый клубный рекорд. При этом абонементы по-прежнему находятся в свободной продаже в кассах стадиона, поэтому эта цифра еще может вырасти.