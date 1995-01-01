Дзагоев: «Мои планы связаны с ЦСКА. Предложений из-за рубежа по поводу меня у Гинера никогда не было»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своем будущем.

– У меня еще есть время поиграть за сборную, мне не так много лет – двадцать девять. Хочу как можно скорее восстановиться и выступать дальше. Мои планы на карьеру связаны и с ЦСКА, со сборной. Надеюсь отыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

– Вы могли уехать играть за границу?

– Предложений из зарубежных клубов по поводу меня у Гинера никогда не было. По поводу карьеры только недавно с говорили с Виктором Михаиловичем.

Я сказал, что на данный момент только на 60 процентов реализовал свой потенциал. Это связано с травмами. Но время у меня еще есть. Жизнь преподносит много сложностей. Мы либо ломаемся, либо двигаемся дальше, пытаясь с ними справиться.