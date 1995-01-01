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    Дзагоев: «Мои планы связаны с ЦСКА. Предложений из-за рубежа по поводу меня у Гинера никогда не было»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своем будущем.

    – У меня еще есть время поиграть за сборную, мне не так много лет – двадцать девять. Хочу как можно скорее восстановиться и выступать дальше. Мои планы на карьеру связаны и с ЦСКА, со сборной. Надеюсь отыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

    – Вы могли уехать играть за границу?

    – Предложений из зарубежных клубов по поводу меня у Гинера никогда не было. По поводу карьеры только недавно с говорили с Виктором Михаиловичем.

    Я сказал, что на данный момент только на 60 процентов реализовал свой потенциал. Это связано с травмами. Но время у меня еще есть. Жизнь преподносит много сложностей. Мы либо ломаемся, либо двигаемся дальше, пытаясь с ними справиться.

    • Контракт игрока с клубом действует до 2021 года.
    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Он трижды побеждал в РПЛ, по четыре раза – в Кубке и Суперкубке России.
    • В феврале игрок получил травму крестообразной связки и сейчас продолжает восстановление.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +979

      Derzkiy1 8 минут назад

      Когда то был лучшим игроком в стране , здоровья Алану

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