Дзагоев: «Мои планы связаны с ЦСКА. Предложений из-за рубежа по поводу меня у Гинера никогда не было»

Когда то был лучшим игроком в стране , здоровья Алану
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своем будущем.
– У меня еще есть время поиграть за сборную, мне не так много лет – двадцать девять. Хочу как можно скорее восстановиться и выступать дальше. Мои планы на карьеру связаны и с ЦСКА, со сборной. Надеюсь отыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.
– Вы могли уехать играть за границу?
– Предложений из зарубежных клубов по поводу меня у Гинера никогда не было. По поводу карьеры только недавно с говорили с Виктором Михаиловичем.
Я сказал, что на данный момент только на 60 процентов реализовал свой потенциал. Это связано с травмами. Но время у меня еще есть. Жизнь преподносит много сложностей. Мы либо ломаемся, либо двигаемся дальше, пытаясь с ними справиться.
- Контракт игрока с клубом действует до 2021 года.
- Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Он трижды побеждал в РПЛ, по четыре раза – в Кубке и Суперкубке России.
- В феврале игрок получил травму крестообразной связки и сейчас продолжает восстановление.