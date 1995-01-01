Игнатьев: «Мне 32, а чувствую себя великолепно. Лучше, чем пять лет назад»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о физическом состоянии. Футболист чувствует себя моложе, чем есть на самом деле.

– Это раньше в 30 лет футболист считался стариком и заканчивал карьеру. Сейчас игроки следят за собой, уделяют огромное внимание восстановлению, да и медицина шагнула далеко вперед. Вот мне 32 – а чувствую себя великолепно! Лучше, чем пять лет назад!

– Неужели?

– Есть объективная вещь – тесты. Они показывают, что молодым ни в чем не уступаю. У меня много сил, энергии, желания прогрессировать. К тому же ни с весом, ни с режимом проблем нет. Так что, надеюсь, играть еще буду долго. Лишь бы травмы обходили стороной.