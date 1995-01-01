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    Игнатьев: «Мне 32, а чувствую себя великолепно. Лучше, чем пять лет назад»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о физическом состоянии. Футболист чувствует себя моложе, чем есть на самом деле.

    – Это раньше в 30 лет футболист считался стариком и заканчивал карьеру. Сейчас игроки следят за собой, уделяют огромное внимание восстановлению, да и медицина шагнула далеко вперед. Вот мне 32 – а чувствую себя великолепно! Лучше, чем пять лет назад!

    – Неужели?

    – Есть объективная вещь – тесты. Они показывают, что молодым ни в чем не уступаю. У меня много сил, энергии, желания прогрессировать. К тому же ни с весом, ни с режимом проблем нет. Так что, надеюсь, играть еще буду долго. Лишь бы травмы обходили стороной.

    • 32-летний игрок выступает за «Локомотив» с 2016 года, а ранее играл за москвичей с 2010 по 2012 годы.
    • Чемпионом и обладателем Кубка России Игнатьев становился в составе «Локомотива».
    • Полузащитник – воспитанник татарстанского футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4713

      Антибиотик 33 минуты назад

      Влад, удачи в выступлениях за Локомотив! Здоровья и главное без травм.

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