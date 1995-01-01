Суперкубок России. «Зенит» и «Локомотив» в третий раз друг с другом сыграют за трофей

В 19:00 по Москве начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча состоится на московской «ВТБ Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Команды уже два раза встречались между собой в играх за Суперкубок России. Оба матча (2008 и 2015 года) остались за «Зенитом», выступавшим в качестве действующих чемпионов страны.