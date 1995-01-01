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    Суперкубок России. «Зенит» и «Локомотив» в третий раз друг с другом сыграют за трофей

    В 19:00 по Москве начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча состоится на московской «ВТБ Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

    Команды уже два раза встречались между собой в играх за Суперкубок России. Оба матча (2008 и 2015 года) остались за «Зенитом», выступавшим в качестве действующих чемпионов страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      Дэс 15 минут назад

      Локомотив, порвите бомжей, они самая конченная команда на бюджете, которая играет в еврокубках и ничего не добивается. Одним словом проект!

      0
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      Рейтинг: +4686

      _Marqella_ 1 час назад

      Кто в тотик играе,т смело можно ставить на Зенит...

      0
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      Рейтинг: +4713

      Антибиотик > _Marqella_ 51 минуту назад

      Коэффициент будет не большим, нет смысла.

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