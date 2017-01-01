«Мутко против»: долги «Динамо» – более 5 миллиардов рублей. Клуб получил лицензию благодаря банку ВТБ

Телеграм-канал «Мутко против» предоставил информацию о финансовой ситуации в «Динамо». Клуб задолжал более 5 миллиардов рублей.

«Бюджет «Динамо» на следующий сезон – 4 миллиарда рублей. Это хорошая новость для болельщиков бело-голубых. Плохая – долги клуба по кредитам и займам – более 5 миллиардов.

Единственная надежда «Динамо» – банк ВТБ. Только после того, как руководство банка предоставило финансовые гарантии, клуб получил лицензию РФС, которая до этого была под большим вопросом. Вопрос, конечно, в итоге был решен, но надолго ли», – сказано в сообщении.