«Мутко против»: долги «Динамо» – более 5 миллиардов рублей. Клуб получил лицензию благодаря банку ВТБ

А если в евро кубки выйдут, как тогда? УЕФА гарантии ВТБ не устроят.
Телеграм-канал «Мутко против» предоставил информацию о финансовой ситуации в «Динамо». Клуб задолжал более 5 миллиардов рублей.
«Бюджет «Динамо» на следующий сезон – 4 миллиарда рублей. Это хорошая новость для болельщиков бело-голубых. Плохая – долги клуба по кредитам и займам – более 5 миллиардов.
Единственная надежда «Динамо» – банк ВТБ. Только после того, как руководство банка предоставило финансовые гарантии, клуб получил лицензию РФС, которая до этого была под большим вопросом. Вопрос, конечно, в итоге был решен, но надолго ли», – сказано в сообщении.
- В прошлом сезоне «Динамо» финишировало 12-м.
- Самое дорогое приобретение этого лета для москвичей – хавбек Себастьян Шиманьски (5,5 миллиона евро).
- 12 июля «Динамо» в первом туре РПЛ встретится с «Арсеналом».
Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21442 подписчика.