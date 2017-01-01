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    «Мутко против»: долги «Динамо» – более 5 миллиардов рублей. Клуб получил лицензию благодаря банку ВТБ

    Телеграм-канал «Мутко против» предоставил информацию о финансовой ситуации в «Динамо». Клуб задолжал более 5 миллиардов рублей.

    «Бюджет «Динамо» на следующий сезон – 4 миллиарда рублей. Это хорошая новость для болельщиков бело-голубых. Плохая – долги клуба по кредитам и займам – более 5 миллиардов.

    Единственная надежда «Динамо» – банк ВТБ. Только после того, как руководство банка предоставило финансовые гарантии, клуб получил лицензию РФС, которая до этого была под большим вопросом. Вопрос, конечно, в итоге был решен, но надолго ли», – сказано в сообщении.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21442 подписчика.

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1858

      Рубинище 50 минут назад

      А если в евро кубки выйдут, как тогда? УЕФА гарантии ВТБ не устроят.

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      Рейтинг: +5736

      FanatSerj 1 час назад

      очередной телеграм высер? в официальных новостях несколько месяцев назад было, когда ВТБ обратно покупало Динамо за 1 рубль.

      0
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      Рейтинг: +1243

      Фанат Рубина 1 час назад

      вопрос еще один такой каким образом они могут совершать трансферы если долги..
      и где это чертовый уе***** УЕФА со своим сраным ФФП

      1
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      Рейтинг: +5445

      mihail200606 1 час назад

      Да на х... пусть в фнл играют..
      Или пфл..

      1
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      Рейтинг: +1243

      Фанат Рубина 1 час назад

      оо ее одни кабинетные в лиге появились!
      а может нах эту рпл, отзаявиться и играть в чемпионате условного казахстана!

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