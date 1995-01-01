Лэмпард провел первую тренировку с игроками «Челси»

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В пятницу в Дублине официально стартовала предсезонная подготовка «Челси».
Как сообщает официальный твиттер клуба, новый главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард провел первую тренировку.
- Контракт 41-летнего специалиста с «Челси» рассчитан до 2022 года.
- Будучи футболистом, Лэмпард выступал за лондонцев с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов.
- Фрэнк – лучший бомбардир в истории клуба.
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 июля 2019 г.