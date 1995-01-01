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    Лэмпард провел первую тренировку с игроками «Челси»

    В пятницу в Дублине официально стартовала предсезонная подготовка «Челси».

    Как сообщает официальный твиттер клуба, новый главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард провел первую тренировку.

    • Контракт 41-летнего специалиста с «Челси» рассчитан до 2022 года.
    • Будучи футболистом, Лэмпард выступал за лондонцев с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов.
    • Фрэнк – лучший бомбардир в истории клуба.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: 0

      gronkopavelo 1 час назад

      Bы вkурсе нo что бы накачаться и похудеть не нужнo ходить в kачалку или жpать xимию. Опробовал лично и pезультат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Teпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca kопeeчнaя. Bот подpобно все опиcaно ---- https://lst.to/57cck

      -1
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      Рейтинг: +1369

      Бухбух 1 час назад

      Лэмпарду рановато в Челси. Тот же Слуцкий, как тренер, посильнее и поопытнее Лэмпарда будет.

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      Рейтинг: +722

      Psih86 > Бухбух 48 минут назад

      Бухбух у Фрэнка опыта больше чем у многих знаменитых тренеров. Только в конце сезона можно судить и то че судить если бан и Челси не может покупать...

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