Игнатьев – о матче с «Зенитом»: «Хочется победить и воскликнуть: «В российском футболе я выиграл абсолютно все»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что для него значит матч за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча начнется в 19:00 по Москве на столичной «ВТБ Арене».

«Только этого трофея нет пока в моей коллекции. Почему-то тяжело нам Суперкубок дается, две последние попытки заканчивались неудачно. Хочется наконец победить и воскликнуть: «Теперь в российском футболе я выиграл абсолютно всe!» – сказал Игнатьев.