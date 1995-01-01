Игнатьев – о матче с «Зенитом»: «Хочется победить и воскликнуть: «В российском футболе я выиграл абсолютно все»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что для него значит матч за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча начнется в 19:00 по Москве на столичной «ВТБ Арене».
«Только этого трофея нет пока в моей коллекции. Почему-то тяжело нам Суперкубок дается, две последние попытки заканчивались неудачно. Хочется наконец победить и воскликнуть: «Теперь в российском футболе я выиграл абсолютно всe!» – сказал Игнатьев.
- 32-летний игрок выступает за «Локомотив» с 2016 года, а ранее играл за москвичей с 2010 по 2012 годы.
- Чемпионом и обладателем Кубка России Игнатьев становился в составе «Локомотива».
- Полузащитник – воспитанник татарстанского футбола.