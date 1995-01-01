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    Игнатьев – о матче с «Зенитом»: «Хочется победить и воскликнуть: «В российском футболе я выиграл абсолютно все»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что для него значит матч за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча начнется в 19:00 по Москве на столичной «ВТБ Арене».

    «Только этого трофея нет пока в моей коллекции. Почему-то тяжело нам Суперкубок дается, две последние попытки заканчивались неудачно. Хочется наконец победить и воскликнуть: «Теперь в российском футболе я выиграл абсолютно всe!» – сказал Игнатьев.

    • 32-летний игрок выступает за «Локомотив» с 2016 года, а ранее играл за москвичей с 2010 по 2012 годы.
    • Чемпионом и обладателем Кубка России Игнатьев становился в составе «Локомотива».
    • Полузащитник – воспитанник татарстанского футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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