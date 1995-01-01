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    Кокорина и Мамаева отправят в колонию, построенную на месте бывшего концлагеря

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал в какую исправительную колонию попадут его клиент и другие фигуранты дела об избиении трех человек в октябре прошлого года.

    «Мой коллега сегодня уже посетил Мамаева в Белгороде. Все нормально добрались, втроем сидят в одной камере СИЗО и ждут этапа. Условия в СИЗО человеческие, претензий ребята на имеют. Они в одной камере впервые, могут общаться вместе после суда в первый раз.

    Их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Это будет на следующей неделе. Я там не был, но это образцовая колония – там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония находится на месте бывшего концлагеря.

    Протасовицкого не этапировали, его, вроде как, хотят отправить совсем в другое место – в Пермскую область. Сейчас он еще в «Бутырке». Речь шла о том, чтобы всех этапировать в одну колонию, но его почему-то не взяли», – сказал Бушманов.

    • В октябре 2018 года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам заключения.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9857

      Garrincha58 3 минуты назад

      какая разница им сидеть четыре месяца ну пусть пять можно и в концлагере отсидеть

      0
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      Рейтинг: +586

      Genz 31 минуту назад

      Про концлагерь бушманов назвиздел, чтобы усилить напряжение в обществе. эту колонию мой батя строил, он родом оттуда , в шестидесятых годах .бушманов заврался ему ещё бы сказать ,что здесь 2й Освенцим. Там ослабленный режим на химии для отбывающих остаток срока-год, полтора. На заводе химМаш работают

      2
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      Рейтинг: +4192

      ilichkadr 38 минут назад

      Какая хрен разница, толи бывший концлагерь или институт благородных девиц. Очередная фигня, скопированная бомбардиром!

      1
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      Рейтинг: +6573

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Да вообще насрать

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