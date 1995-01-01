Кокорина и Мамаева отправят в колонию, построенную на месте бывшего концлагеря

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал в какую исправительную колонию попадут его клиент и другие фигуранты дела об избиении трех человек в октябре прошлого года.

«Мой коллега сегодня уже посетил Мамаева в Белгороде. Все нормально добрались, втроем сидят в одной камере СИЗО и ждут этапа. Условия в СИЗО человеческие, претензий ребята на имеют. Они в одной камере впервые, могут общаться вместе после суда в первый раз.

Их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Это будет на следующей неделе. Я там не был, но это образцовая колония – там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония находится на месте бывшего концлагеря.

Протасовицкого не этапировали, его, вроде как, хотят отправить совсем в другое место – в Пермскую область. Сейчас он еще в «Бутырке». Речь шла о том, чтобы всех этапировать в одну колонию, но его почему-то не взяли», – сказал Бушманов.