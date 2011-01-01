Лапочкин будет главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

Главным арбитром будет Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. !!!!!!!!!!!!!!!!...из Санкт-Петербурга.!!!...из Санкт-Петербурга.!!! Интересно, за какую команду он болеет ???
Российский футбольный союз назвал имя арбитра, который обслужит матч за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом».
Главным арбитром будет Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Его ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
- Матч «Зенит» – Локомотив» состоится в субботу, 6 июля, на столичном стадионе «ВТБ-Арена».
- Начало игры – в 19:00 по московскому времени.