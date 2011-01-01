Лапочкин будет главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

Российский футбольный союз назвал имя арбитра, который обслужит матч за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом».

Главным арбитром будет Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Его ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Михаил Вилков (Нижний Новгород).