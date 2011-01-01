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    Лапочкин будет главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

    Российский футбольный союз назвал имя арбитра, который обслужит матч за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом».

    Главным арбитром будет Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Его ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    • Матч «Зенит» – Локомотив» состоится в субботу, 6 июля, на столичном стадионе «ВТБ-Арена».
    • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +523

      Докторо123 3 минуты назад

      Главным арбитром будет Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. !!!!!!!!!!!!!!!!...из Санкт-Петербурга.!!!...из Санкт-Петербурга.!!! Интересно, за какую команду он болеет ???

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      Рейтинг: +30829

      portero 40 минут назад

      А ВАР будет? В принципе пофиг кто судит, лишь бы без предвзятого судейства, ну и чтоб игроки не ломали друг друга, а то как то в Австрии жестковато давали играть.

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      Рейтинг: +1219

      Фанат Рубина 1 час назад

      а это вообще законно, что команду из питера судит судья из питера..
      в рфс там бумаги случаем не перепутали?
      уж лучше бы Карасева бюы поставили!!

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      Рейтинг: +1609

      TOMSON 1 час назад

      Стадион Московский, арбитр из Питера.... Пока все честно)

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      Рейтинг: +946

      волчарик 1 час назад

      Ха ха,начинайте.Газпром купил суперкубок,арбитр из Питера.

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