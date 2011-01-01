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    Понсе выйдет в нападении у «Спартака», Ари сыграет в атаке у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч третьего тура товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Игнатов, Фернандо, З. Бакаев, Ханни, Понсе.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Петров, Стоцкий, Камболов, Олссон, Вилена, Намли, Вандерсон, Ари.

    • Игра состоится в австрийской коммуне Пеллау и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В активе у «Краснодара» две победы над «Ростовом» и ЦСКА. «Спартак» уступил ростовчанам и обыграл армейцев.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +394

      SpartakSpartakSpartak 20 минут назад

      Какой бы ни был результат матча, все равно турнир удачно провели - самое главное потоптали коняшек, а остальное большого значения не имеет.

      0
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      Рейтинг: +2284

      RotBerg 24 минуты назад

      Давайте, быки, топчите пищевик) закинул лавешку на победу:)

      1
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      Рейтинг: +3254

      nik55 > RotBerg 13 минут назад

      мечтать не вредно

      0
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