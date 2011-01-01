Понсе выйдет в нападении у «Спартака», Ари сыграет в атаке у «Краснодара»

Какой бы ни был результат матча, все равно турнир удачно провели - самое главное потоптали коняшек, а остальное большого значения не имеет.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч третьего тура товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Игнатов, Фернандо, З. Бакаев, Ханни, Понсе.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Петров, Стоцкий, Камболов, Олссон, Вилена, Намли, Вандерсон, Ари.
- Игра состоится в австрийской коммуне Пеллау и начнется в 19:00 по московскому времени.
- В активе у «Краснодара» две победы над «Ростовом» и ЦСКА. «Спартак» уступил ростовчанам и обыграл армейцев.