Кокорина и Мамаева отправили в колонию в Белгородскую область

Наконец-то добрались. Надеюсь, не на ПМЖ.
Сегодня, 4 июля, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были отправлены из СИЗО-2 «Бутырка» в колонию общего режима в Белгородскую область.
Туда же направили младшего брата игрока петербуржцев Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
На территории данной колонии имеется футбольное поле.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.