Кокорина и Мамаева отправили в колонию в Белгородскую область

Сегодня, 4 июля, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были отправлены из СИЗО-2 «Бутырка» в колонию общего режима в Белгородскую область.

Туда же направили младшего брата игрока петербуржцев Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

На территории данной колонии имеется футбольное поле.