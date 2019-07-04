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    Кокорина и Мамаева отправили в колонию в Белгородскую область

    Сегодня, 4 июля, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были отправлены из СИЗО-2 «Бутырка» в колонию общего режима в Белгородскую область.

    Туда же направили младшего брата игрока петербуржцев Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

    На территории данной колонии имеется футбольное поле.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +329

      ААМ 2 минуты назад

      Наконец-то добрались. Надеюсь, не на ПМЖ.

      0
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      Рейтинг: +572

      Genz 12 минут назад

      Я из Алексеевки , где находится колония. Там халява полная. В колонии всегда есть своя футбольная команда, которая выступает на первенстве города. Стадион ,,эфирщик,, супер поле, ухаживают, трава своя от природы, даже не сеют, только стригут. Можно получить разрешение тренироваться колонистам на стадионе в будни, по выходным игры на первенство города. Пару лет назад сам играл за зэков, подошли попросили, у них заболел один игрок. Девочки приходят в колонию, пускают за ,,конфеты,, охраняют зэков на стадионе всегда 2 полицейских, ребята лет по 20 ..там куророрт будет парням

      1
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      Рейтинг: +110

      releboy 15 минут назад

      Теперь в Салют на перевоспитание...мячи подавать

      1
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      Рейтинг: +1224

      Фанат Рубина 34 минуты назад

      надо было в магаданскую

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