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    «Зенит» презентовал форму на сезон-2019/20

    «Зенит» представил новую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

    Домашняя футболка выполнена в светло-синем цвете в принтом в виде трегольников.

    Гостевая – белая со светло-синими и синими элементами (логотипы спонсоров, на воротнике и рукавах).

    «Палитра домашнего комплекта формы сине-бело-голубых вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита».

    Гостевая форма отражает мастерство, гордость и благородство игроков петербуржцев, а строгость и лаконичность белоснежного комплекта усиливают фокус на деталях, выполненных в традиционных цветах: яркие акценты сочетаются с линиями на спине, манжетами, воротником и гетрами.

    Оба комплекта выполнены с применением технологии Nike Dri-FIT, отвечающей за быстрое испарение влаги: форма дольше остается сухой и свежей, что позволяет футболистам чувствовать себя комфортно даже при самых интенсивных нагрузках. Передняя и задние части игровой футболки выполнены из сетчатой ткани, который вместе с перфорированными отверстиями обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и регуляцию температуры тела.

    Форма произведена из переработанного полиэстера; для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду», – говорится на официальном сайте «Зенита».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4996

      piligrim1986 1 минуту назад

      а чем отличается от предыдущих?

      1
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      Рейтинг: +5049

      prezent2017 4 минуты назад

      Красивая форма, лучшая в нашем чемпе. Никаких едких красных и зеленых цветов, олицетворяющих битую морду и болотную ряску. Замечательная форма!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      evgevg13 6 минут назад

      Как всегда Газпром, а уж потом Зенит...

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