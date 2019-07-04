«Зенит» презентовал форму на сезон-2019/20

«Зенит» представил новую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Домашняя футболка выполнена в светло-синем цвете в принтом в виде трегольников.

Гостевая – белая со светло-синими и синими элементами (логотипы спонсоров, на воротнике и рукавах).

«Палитра домашнего комплекта формы сине-бело-голубых вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита».

Гостевая форма отражает мастерство, гордость и благородство игроков петербуржцев, а строгость и лаконичность белоснежного комплекта усиливают фокус на деталях, выполненных в традиционных цветах: яркие акценты сочетаются с линиями на спине, манжетами, воротником и гетрами.

Оба комплекта выполнены с применением технологии Nike Dri-FIT, отвечающей за быстрое испарение влаги: форма дольше остается сухой и свежей, что позволяет футболистам чувствовать себя комфортно даже при самых интенсивных нагрузках. Передняя и задние части игровой футболки выполнены из сетчатой ткани, который вместе с перфорированными отверстиями обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и регуляцию температуры тела.

Форма произведена из переработанного полиэстера; для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду», – говорится на официальном сайте «Зенита».