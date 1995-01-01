Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    «Локомотив» проведет товарищескую игру против болельщиков. Это произойдет впервые

    «Локомотив» сообщил о проведении первого в истории команды товарищеского матча против болельщиков.

    Игра пройдет во вторник, 9 июля, на «РЖД Арене» в рамках встречи железнодорожников со своими фанатами.

    «9 июля состоится встреча с командой. Собираемся на «РЖД Арене» к 19:00.

    Мы представим новичков, футболисты получат серебряные медали чемпионата России, а болельщики смогут задать все интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководству «Локомотива».

    Кроме того, в рамках встречи впервые в истории пройдет товарищеский матч между командой болельщиков и футболистами основного состава «Локо»!

    Шанс выйти на одно поле с кумирами получат владельцы абонементов на сезон-2019/20. Для участия в отборе обязательно купить абонемент до 18:00 4 июля .

    Отбор в команду болельщиков пройдет 7 июля: тренеры академии проведут предматчевую тренировку и определят счастливчиков, которые войдут в состав», – говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72135
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru