«Локомотив» проведет товарищескую игру против болельщиков. Это произойдет впервые

«Локомотив» сообщил о проведении первого в истории команды товарищеского матча против болельщиков.

Игра пройдет во вторник, 9 июля, на «РЖД Арене» в рамках встречи железнодорожников со своими фанатами.

«9 июля состоится встреча с командой. Собираемся на «РЖД Арене» к 19:00.

Мы представим новичков, футболисты получат серебряные медали чемпионата России, а болельщики смогут задать все интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководству «Локомотива».

Кроме того, в рамках встречи впервые в истории пройдет товарищеский матч между командой болельщиков и футболистами основного состава «Локо»!

Шанс выйти на одно поле с кумирами получат владельцы абонементов на сезон-2019/20. Для участия в отборе обязательно купить абонемент до 18:00 4 июля .

Отбор в команду болельщиков пройдет 7 июля: тренеры академии проведут предматчевую тренировку и определят счастливчиков, которые войдут в состав», – говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива».