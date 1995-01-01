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    Медведев: «Зарплаты должны быть в рублях. Это – прерогатива Премьер-лиги, а не отдельных клубов»

    Президент «Зенита» Александр Медведев поддержал идею перехода на рублевые контракты.

    – Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что начал перевод футболистов на рублевые контракты. В КХЛ при вас все зарплаты также были переведены в рубли. Будет ли это в «Зените»?

    – Я считаю, правила выплаты заработной платы должны быть сформулированы в регламенте лиги. Поскольку мы играем в России, и выплаты должны быть закреплены в нашей валюте.

    Тем более мы продолжаем сокращать количество легионеров в заявке. Зарплаты должны быть в рублях, и это – прерогатива Премьер-лиги, а не отдельных клубов.

    – То есть в «Зените», пока решения лиги не будет, зарплаты будут привязаны к иностранной валюте?

    – Я не знаю, насколько это возможно сделать в рамках одного клуба без последствий. Будем изучать опыт «Спартака» по этому вопросу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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