Медведев – о Суперкубке России: «Стоит задача начать сезон с завоевания трофея»

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

«Локомотив» – вторая команда чемпионата, принципиальный соперник.

Будет очень интересная игра, а выиграть Суперкубок очень почетно. Конечно же, стоит задача начать сезон с завоевания трофея», – сказал Медведев.