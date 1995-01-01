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    Медведев – о Суперкубке России: «Стоит задача начать сезон с завоевания трофея»

    Президент «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

    «Локомотив» – вторая команда чемпионата, принципиальный соперник.

    Будет очень интересная игра, а выиграть Суперкубок очень почетно. Конечно же, стоит задача начать сезон с завоевания трофея», – сказал Медведев.

    • Встреча «Зенит» – «Локомотива» состоится в субботу, 6 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Рекордсмен по победам в Суперкубке и действующий обладатель трофея – ЦСКА (7). У «Зенита» четыре победы и второе место, две победы «Локомотива» – третий показатель.

    Источник: ТАСС

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