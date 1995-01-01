Медведев – о Суперкубке России: «Стоит задача начать сезон с завоевания трофея»

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.
«Локомотив» – вторая команда чемпионата, принципиальный соперник.
Будет очень интересная игра, а выиграть Суперкубок очень почетно. Конечно же, стоит задача начать сезон с завоевания трофея», – сказал Медведев.
- Встреча «Зенит» – «Локомотива» состоится в субботу, 6 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Рекордсмен по победам в Суперкубке и действующий обладатель трофея – ЦСКА (7). У «Зенита» четыре победы и второе место, две победы «Локомотива» – третий показатель.