Дзюба – Гилерме перед Суперкубком России: «Готовься. Я уже иду за тобой»

Аха, деревяшка пугает)) Уважаю Дзюбу, как мотиватора сборной страны, подбодрял, настраивал на игру команду (что между прочим должен делать тренерский штаб), но игрок он не бегущий, не техничный и играет только потому, что его голову в виде зацементированной стенки тренеры использовать научились.
Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба переде матчем за Суперкубок России против «Локомотива» опубликовал видеообращение к голкиперу москвичей Гилерме.
«Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе «Динамо». Приглашаю всех 6 июля, там я еще не забивал (на «ВТБ Арене»). Маринато Гилерме, готовься, я уже иду за тобой», – сказал Дзюба в видео в сторис своего инстаграма.
- Встреча «Зенит» – «Локомотив» пройдет в субботу, 6 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- В двух матчах РПЛ сезона-2018/19 между петербуржцами и железнодорожниками Дзюба забил в ворота Гилерме один гол.
- Дома «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 5:3, игра в Москве завершилась вничью – 1:1.