Дзюба – Гилерме перед Суперкубком России: «Готовься. Я уже иду за тобой»

Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба переде матчем за Суперкубок России против «Локомотива» опубликовал видеообращение к голкиперу москвичей Гилерме.

«Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе «Динамо». Приглашаю всех 6 июля, там я еще не забивал (на «ВТБ Арене»). Маринато Гилерме, готовься, я уже иду за тобой», – сказал Дзюба в видео в сторис своего инстаграма.