Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Дзюба – Гилерме перед Суперкубком России: «Готовься. Я уже иду за тобой»

    Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба переде матчем за Суперкубок России против «Локомотива» опубликовал видеообращение к голкиперу москвичей Гилерме.

    «Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе «Динамо». Приглашаю всех 6 июля, там я еще не забивал (на «ВТБ Арене»). Маринато Гилерме, готовься, я уже иду за тобой», – сказал Дзюба в видео в сторис своего инстаграма.

    • Встреча «Зенит» – «Локомотив» пройдет в субботу, 6 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В двух матчах РПЛ сезона-2018/19 между петербуржцами и железнодорожниками Дзюба забил в ворота Гилерме один гол.
    • Дома «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 5:3, игра в Москве завершилась вничью – 1:1.

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4686

      Антибиотик 4 минуты назад

      Аха, деревяшка пугает)) Уважаю Дзюбу, как мотиватора сборной страны, подбодрял, настраивал на игру команду (что между прочим должен делать тренерский штаб), но игрок он не бегущий, не техничный и играет только потому, что его голову в виде зацементированной стенки тренеры использовать научились.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Red-Green_fan 56 минут назад

      Артемка, скромнее надо быть. Кем себя возомнил-то)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru