Матч «Динамо» – «Зенит» может быть перенесен на другой стадион из-за концерта Дженнифер Лопес

РФС предупредил РПЛ о возможных проблемах с полем домашнего стадиона «Динамо» перед матчем 5-го тура чемпионата России против «Зенита».

Матч запланирован на 10 августа. 4 августа на арене пройдет концерт певицы Дженнифер Лопес.

Кроме того, сейчас поле стадиона «Динамо» восстанавливают для проведения Суперкубка России после концерта рок-группы KISS, который прошел 13 июня.

«Посетил стадион, посмотрел. Поле в нормальном состоянии, немного восстановилось. Но оно не на «5 с плюсом». «Динамо» провело отличную работу. На Суперкубке картинка будет хорошая. Сверху поле выглядит красиво. После концерта в любом случае остались какие-нибудь помарки. Где-то цвет травы будет немного другой, где-то – разная густота. Но в целом замечаний по всему полю нет.

Мне сказали, что на «Динамо» планируется еще один концерт 4 августа. А 10-го там матч с «Зенитом». Придется ли командам меняться кругами? Это решит Премьер-Лига. Ближе к матчу будут думать. Во всяком случае, мы предупредили РПЛ, что могут возникнуть проблемы», – заявил заместитель гендиректора РФС Александр Зорков.