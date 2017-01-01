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    Матч «Динамо» – «Зенит» может быть перенесен на другой стадион из-за концерта Дженнифер Лопес

    РФС предупредил РПЛ о возможных проблемах с полем домашнего стадиона «Динамо» перед матчем 5-го тура чемпионата России против «Зенита».

    Матч запланирован на 10 августа. 4 августа на арене пройдет концерт певицы Дженнифер Лопес.

    Кроме того, сейчас поле стадиона «Динамо» восстанавливают для проведения Суперкубка России после концерта рок-группы KISS, который прошел 13 июня.

    «Посетил стадион, посмотрел. Поле в нормальном состоянии, немного восстановилось. Но оно не на «5 с плюсом». «Динамо» провело отличную работу. На Суперкубке картинка будет хорошая. Сверху поле выглядит красиво. После концерта в любом случае остались какие-нибудь помарки. Где-то цвет травы будет немного другой, где-то – разная густота. Но в целом замечаний по всему полю нет.

    Мне сказали, что на «Динамо» планируется еще один концерт 4 августа. А 10-го там матч с «Зенитом». Придется ли командам меняться кругами? Это решит Премьер-Лига. Ближе к матчу будут думать. Во всяком случае, мы предупредили РПЛ, что могут возникнуть проблемы», – заявил заместитель гендиректора РФС Александр Зорков.

    • Матч за Суперкубок состоится 6 июля.
    • Стадион «Динамо» был открыт в 30 туре сезона-2018/2019 матчем против «Арсенала» (3:3).

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19798

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Каждому свое: кому футбол, кому шикарная жопа Лопес.

      0
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      Рейтинг: +4927

      prezent2017 11 минут назад

      Для кого стадионы строятся и для чего? А, РФС!

      0
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      Рейтинг: -48

      polyshuk23 53 минуты назад

      Только не в Химки, они за 11 лет надаели этот убогая деревня, давайте тогда лужники если на то пошло

      1
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      Рейтинг: +2840

      Viper for CSKA 1 час назад

      Правильно. Футбольные стадионы ведь не для футбола строят, зачем там матчи проводить. Какая-то несусветная глупость. Давайте тогда в концертных залах играть, а на стадионах пусть разного рода певички пляшут. Красота!

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      Рейтинг: +1195

      Фанат Рубина > Viper for CSKA 26 минут назад

      на казань арене будет проводится WorldSkills *** знает что за хххня..
      но Рубин 1 круг чемпионата проведет на центральном!

      0
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      Рейтинг: +856

      den161 1 час назад

      из-за какого то дженифер хлопец футбольный стадион не сможет принять футбольный матч....

      3
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      Рейтинг: +719

      neim 1 час назад

      Ну чего, нормально. Стадион в Химках такой ерундой не страдает, можно и там погонять мячик ещё лет десять.

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