Рэшфорд: «Сделаю все, чтобы помочь «МЮ» вернуться туда, где он должен быть»

Силой МЮ всегда была полузащита а сейчас достойных нет от того и результат
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал решение продлить контракт с клубом.
«С семи лет «МЮ» – это все для меня. В клубе я сформировался, как игрок и как личность. Для меня честь носить футболку этого клуба.
Хочу поблагодарить Оле и его помощников за все, что они сделали для меня. У них идеальное сочетание тренеров, у которых можно учиться, чтобы продолжать прогрессировать и двигаться на следующий уровень.
Я выложусь на максимум, чтобы помочь клубу вернуться туда, где он должен находиться, и добиться успеха, которого заслуживают болельщики», – сказал Рэшфорд.
- Новое соглашение «МЮ» с 21-летним игроком рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.
- В сезоне-2018/19 Рэшфорд провел за «Юнайтед» 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.