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    Рэшфорд: «Сделаю все, чтобы помочь «МЮ» вернуться туда, где он должен быть»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал решение продлить контракт с клубом.

    «С семи лет «МЮ» – это все для меня. В клубе я сформировался, как игрок и как личность. Для меня честь носить футболку этого клуба.

    Хочу поблагодарить Оле и его помощников за все, что они сделали для меня. У них идеальное сочетание тренеров, у которых можно учиться, чтобы продолжать прогрессировать и двигаться на следующий уровень.

    Я выложусь на максимум, чтобы помочь клубу вернуться туда, где он должен находиться, и добиться успеха, которого заслуживают болельщики», – сказал Рэшфорд.

    • Новое соглашение «МЮ» с 21-летним игроком рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.
    • В сезоне-2018/19 Рэшфорд провел за «Юнайтед» 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      Serega 68 28 минут назад

      Силой МЮ всегда была полузащита а сейчас достойных нет от того и результат

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