Рэшфорд: «Сделаю все, чтобы помочь «МЮ» вернуться туда, где он должен быть»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал решение продлить контракт с клубом.

«С семи лет «МЮ» – это все для меня. В клубе я сформировался, как игрок и как личность. Для меня честь носить футболку этого клуба.

Хочу поблагодарить Оле и его помощников за все, что они сделали для меня. У них идеальное сочетание тренеров, у которых можно учиться, чтобы продолжать прогрессировать и двигаться на следующий уровень.

Я выложусь на максимум, чтобы помочь клубу вернуться туда, где он должен находиться, и добиться успеха, которого заслуживают болельщики», – сказал Рэшфорд.