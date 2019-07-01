Ковачич: «Рад перейти в «Челси» на постоянной основе. Мы провели успешный год»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился впечатлениями от подписания контракта на пять лет.

Вчера, 1-го июля, лондонский клуб выкупил права на вице-чемпиона мира у «Реала». Игрок выступал за лондонцев в прошлом сезоне на правах аренды.

«Мне очень понравился мой сезон в «Челси». Комфортно чувствую себя в клубе, мне очень нравятся Лондон и Премьер-лига. Очень рад перейти в «Челси» на постоянной основе.

Мы провели успешный год, выиграв Лигу Европы. Надеюсь, что смогу внести значительный вклад в предстоящих сезонах», – сказал Ковачич.