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    Ковачич: «Рад перейти в «Челси» на постоянной основе. Мы провели успешный год»

    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился впечатлениями от подписания контракта на пять лет.

    Вчера, 1-го июля, лондонский клуб выкупил права на вице-чемпиона мира у «Реала». Игрок выступал за лондонцев в прошлом сезоне на правах аренды.

    «Мне очень понравился мой сезон в «Челси». Комфортно чувствую себя в клубе, мне очень нравятся Лондон и Премьер-лига. Очень рад перейти в «Челси» на постоянной основе.

    Мы провели успешный год, выиграв Лигу Европы. Надеюсь, что смогу внести значительный вклад в предстоящих сезонах», – сказал Ковачич.

    • «Челси» занял третье место Премьер-лиге. Ковачич забил два гола в 35-ти играх прошлого розыгрыша чемпионата.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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