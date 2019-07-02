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    Федун: «Эталон игры для «Спартака» – «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»

    Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о главном тренере Олега Кононова и поделился мнением о том, в каком стиле должна играть команда.

    – Пока все, что делает главный тренер, меня устраивает.

    – Распространенное мнение, что он излишне мягок. Это так? В разговорах с вами Кононов может отстоять свою позицию?

    – Отстаивает. По целому ряду кандидатур, которые мы обсуждали, он мне возражал.

    – Можете привести пример?

    – Не буду. Это внутренняя кухня клуба. У нас есть разногласия, и он свою позицию достаточно жестко отстаивает.

    – Нет ли у вас ощущения, что Кононов до сих пор не определился с игровой концепцией?

    – Нет. Есть четкое понимание, как он хочет играть. Можно плясать от футболистов, а можно попытаться создать команду, под свою концепцию. Идеальный вариант – Гвардиола, который подбирает исполнителей под свою концепцию.

    Кононов представил нам свое видение игровой модели, руководство клуба оно устроило, модель одобрили. Сейчас подбираем футболистов под эту концепцию.

    – Какова она?

    – Высокий прессинг и очень быстрый пас в одно-два касания. И фрагментами с ЦСКА такая игра была. Фрагментами! При том, что мы выходим на поле под сильными нагрузками, с двухразовыми тренировками.

    – Высокий прессинг и быстрый пас это фактически сборная России на ЧМ-2018, не так ли?

    – С Испанией, когда мы 90 процентов времени оборонялись?

    – С Хорватией, с Египтом.

    – Ну да. Но есть более подходящий пример.

    – Какой?

    – Как эталон – «Ливерпуль». Или «Манчестер Сити». Вот так хотим играть, если замахиваться на великих

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2019 00:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 июля 2019, 21:08

      Главное улучшить результаты в РПЛ а уж до Ливерпуля нам далеко.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 июля 2019, 18:12

      эк замахнулся...а исполнителей там же насобираешь? ну хоть помечтать...раньше,бывало,Спартак англичан выигрывал,тот же Ливерпуль, и не было таких заявлений...блин...что это я? живу в прошлом веке...((((((((

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 2 июля 2019, 09:22

      )))))))))бедненький когда полез за ЖЕЛУДЯМИ видать упал......

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 2 июля 2019, 09:19

      И где ж ему такие быстрые "края" найти под концепцию "как МС и Ливер", и такой мобильный центр?

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 июля 2019, 08:35

      Одно интервью на 10 частей и есть что печатать, так что ли ???

      3
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > батог 2 июля 2019, 13:35

      если бы тут не писали про спартак, наверное давно уже перекатиполе проносился а журналисты запили

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 июля 2019, 07:40

      чтобы замахнуться на ливер, нужно и бюджет соответствующий, хотя бы для рпл, а не 8 лямов

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 июля 2019, 06:50

      Смешной такой.. Замахивайся..))

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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 2 июля 2019, 04:29

      Дядя Федун, а нельзя ли нам Месси в команду вместо Пронсе?
      Продадим Зе Луиша - поглядим.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 июля 2019, 04:14

      Мягок, жесток, какая разница. Самое главное - у Кононова отсутствует менталитет победителя. Пока он в Спартаке - о трофеях, либо просто о попадании в ЛЧ можно забыть.

      4
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 2 июля 2019, 01:36

      "– Как эталон – «Ливерпуль». Или «Манчестер Сити». Вот так хотим играть, если замахиваться на великих"

      Или как Барселона. Или как Ювентус... А ничего, что у этих команд вообще разный стиль, разная философия - всё разное? Играть абстрактно хорошо - это не стиль. Пока так и будете метаться, не понимая, чего вы хотите и какой дорогой идёте - ничего не у вас не будет получаться.

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