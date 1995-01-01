Фернандо: «Спартаковский дух – это, конечно, хорошо, но я предпочитаю выигрывать»

Полузащитник «Спартака» Фернандо подвел итог победе над ЦСКА (2:1) во втором туре Кубка «Париматч» Премьер.

«После победы над ЦСКА тренер поздравил и сказал, что надо продолжать в том же духе. Нам и дальше нужны победы.

Наш стиль игры перед стартом сезона РПЛ? Неважно, как мы будем играть, главное – побеждать. Три очка – это три очка, независимо от стиля игры.

Спартаковский дух – это, конечно, хорошо, но я предпочитаю выигрывать. Лучше сыграть плохо и выиграть 1:0, чем сыграть красиво и проиграть. Конечно, мы хотим победить в следующем матче, но наша основная задача на турнире – это подготовка к чемпионату России», – сказал бразилец.