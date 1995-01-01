Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Фернандо: «Спартаковский дух – это, конечно, хорошо, но я предпочитаю выигрывать»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо подвел итог победе над ЦСКА (2:1) во втором туре Кубка «Париматч» Премьер.

    «После победы над ЦСКА тренер поздравил и сказал, что надо продолжать в том же духе. Нам и дальше нужны победы.

    Наш стиль игры перед стартом сезона РПЛ? Неважно, как мы будем играть, главное – побеждать. Три очка – это три очка, независимо от стиля игры.

    Спартаковский дух – это, конечно, хорошо, но я предпочитаю выигрывать. Лучше сыграть плохо и выиграть 1:0, чем сыграть красиво и проиграть. Конечно, мы хотим победить в следующем матче, но наша основная задача на турнире – это подготовка к чемпионату России», – сказал бразилец.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:13
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2392

      AtticusFinch 1 минуту назад

      О каком стиле можно говорить? 5 темнокожих в нападении и 5 столбов которые играют на вынос?Джано рекордсмен по играм за клуб, ВЕЧНЫЙ РЕЗЕРВИСТ - о каком стиле можно говорить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1180

      JTherry 54 минуты назад

      Бомбардир, за пару минут три непростительные ошибки (про Дзюбиньо, про Фернандо и здесь, вместо 3:1), у вас редактор ни разу не грамотный)) а Фернандо про "дух" хорошо сказал, правильно...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11155

      ВетеR 1 час назад

      Бомбардир, Спартак 3-1 выиграл , а не 2-1, кто ваши новостники!
      Позорище

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72074
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru