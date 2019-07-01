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    РФС до конца июля проведет первое заседание по вопросу расторжения контракта Мамаева с «Краснодаром»

    Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что первое заседание по поводу расторжения контракта «Краснодара» с полузащитником Павлом Мамаевым может состояться до конца этого месяца.

    «До конца июля постараемся провести первое заседание по вопросу расторжения контракта Павла Мамаева с ФК «Краснодар», – сказал Березов.

    • В октябре 2018 года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и их товарищ Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • Мамаев перешел в «Краснодар» из ЦСКА летом 2013 года. 30-летний хавбек провел за краснодарцев 146 матчей, забил 35 голов и сделал 30 результативных передач.

    Источник: Sport24

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