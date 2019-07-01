РФС до конца июля проведет первое заседание по вопросу расторжения контракта Мамаева с «Краснодаром»

Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что первое заседание по поводу расторжения контракта «Краснодара» с полузащитником Павлом Мамаевым может состояться до конца этого месяца.

«До конца июля постараемся провести первое заседание по вопросу расторжения контракта Павла Мамаева с ФК «Краснодар», – сказал Березов.