«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Новое соглашение «МЮ» с 21-летним игроком рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что зарплата англичанина будет составлять 13 миллионов фунтов стерлингов в год плюс 2,6 миллиона в виде бонусов.