«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Значит с мозгами дружит, а то уже пол-Европы в Барселону и Реал намылилось.
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
Новое соглашение «МЮ» с 21-летним игроком рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что зарплата англичанина будет составлять 13 миллионов фунтов стерлингов в год плюс 2,6 миллиона в виде бонусов.
- В сезоне-2018/19 Рэшфорд провел за «Юнайтед» 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.