Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

    «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.

    Новое соглашение «МЮ» с 21-летним игроком рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Ранее сообщалось, что зарплата англичанина будет составлять 13 миллионов фунтов стерлингов в год плюс 2,6 миллиона в виде бонусов.

    • В сезоне-2018/19 Рэшфорд провел за «Юнайтед» 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13210

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Значит с мозгами дружит, а то уже пол-Европы в Барселону и Реал намылилось.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72074
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru