Мамаев: «В СИЗО ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что ему будет жаль покидать СИЗО-2 «Бутырка», где он провел почти девять месяцев. Хавбек пообещал организовать футбольный матч в колонии, куда его переведут в ближайшее время.

В феврале Мамаев организовал игру с заключенными в «Бутырке».

– Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Скажите, куда все-так этапируют?

– Скоро узнаете. А почему все -таки решили не оставаться в отряде хозобслуги? Неужели из-за «понятий»?

– Можно помолчу тут.

– Но ведь вам предлагали работу по специальности – тренировать футболу несовершеннолетних заключенных.

– Не было такого предложения, никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать.

– А матч, как в «Бутырке»?

– Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.

– Думаете, придется от звонка до звонка сидеть?

– Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере – ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе.