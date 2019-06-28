Мамаев: «В СИЗО ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет»

Держитесь там. и удачи. надеюсь покажете ещё себя в РПЛ.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что ему будет жаль покидать СИЗО-2 «Бутырка», где он провел почти девять месяцев. Хавбек пообещал организовать футбольный матч в колонии, куда его переведут в ближайшее время.
В феврале Мамаев организовал игру с заключенными в «Бутырке».
– Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Скажите, куда все-так этапируют?
– Скоро узнаете. А почему все -таки решили не оставаться в отряде хозобслуги? Неужели из-за «понятий»?
– Можно помолчу тут.
– Но ведь вам предлагали работу по специальности – тренировать футболу несовершеннолетних заключенных.
– Не было такого предложения, никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать.
– А матч, как в «Бутырке»?
– Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.
– Думаете, придется от звонка до звонка сидеть?
– Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере – ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе.
- В октябре 2018 года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и их товарищ Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.