Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Мамаев: «В СИЗО ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что ему будет жаль покидать СИЗО-2 «Бутырка», где он провел почти девять месяцев. Хавбек пообещал организовать футбольный матч в колонии, куда его переведут в ближайшее время.

    В феврале Мамаев организовал игру с заключенными в «Бутырке».

    – Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Скажите, куда все-так этапируют?

    – Скоро узнаете. А почему все -таки решили не оставаться в отряде хозобслуги? Неужели из-за «понятий»?

    – Можно помолчу тут.

    – Но ведь вам предлагали работу по специальности – тренировать футболу несовершеннолетних заключенных.

    – Не было такого предложения, никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать.

    – А матч, как в «Бутырке»?

    – Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.

    – Думаете, придется от звонка до звонка сидеть?

    – Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере – ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе.

    • В октябре 2018 года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и их товарищ Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:38
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1834

      Рубинище 37 минут назад

      Держитесь там. и удачи. надеюсь покажете ещё себя в РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Nintendo8800 1 час назад

      такие разные интервью мамая и кокоши

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13210

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну, вот уже и "сыгрались.."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      ZEVS71 2 часа назад

      Ктож мешает еще туда вернуться?)). Вышел, дал по башке стулом и опять вернешься))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1834

      Рубинище > ZEVS71 36 минут назад

      романтика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1161

      Ден 781 2 часа назад

      Ггг, ща накаркаешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10829

      bset 2 часа назад

      Оставайся)

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72074
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru