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    «Видео этой игры разойдется по всему миру!» Экс-гендиректор «Динамо» предложил провести матч звезд РПЛ на снегу

    Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов выступил с идеей о создании «Зимней классики» в футболе. Он предложил провести матч звезд РПЛ, причем сделать это на снегу.

    «Мы любим похихикать насчет того, что чемпионат России постоянно залезает в зиму, из-за чего наши команды играют на тяжелых полях. Так давайте сделаем из этого маркетинговый ход, на который обратит внимание нефутбольная аудитория!

    Матч звезд РПЛ на стадионе, покрытом снегом. Футбольная «Зимняя классика». Видео этой игры разойдется по всему миру! Все увидят, что мы умеем креативно подходить к продукту, который производим. Представьте, какой будет реакция, допустим, у теплолюбивых хорватских болельщиков, когда они увидят Влашича, засыпанного снегом и играющего в футбол в таких условиях?

    Зимний футбол – это наша фишка. Можно, кстати, вспомнить традиции нашего хоккея с мячом, где, несмотря на мороз и снег, собираются полные трибуны. Такую «Зимнюю классику» можно будет неплохо продать», – написал Иванов.

    • Иванов занимал пост генерального директора «Динамо» с августа 2006-го по ноябрь 2009 года.
    • При нем в чемпионате России-2008 москвичи выиграли бронзовые медали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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