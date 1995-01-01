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    «Мутко против»: родственник Фернандо сбил на машине мальчика в Подмосковье. У ребенка перелом ноги

    Родственник полузащитника «Спартака» Фернандо стал участником ДТП в Подмосковье.

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 18 июня родной брат жены бразильца, будучи за рулем автомобиля, сбил на мальчика на самокате в элитном поселке в деревне Раздоры.

    Семилетний Матвей выкатился из-за поворота на большой скорости, и 27-летний Матеус Де Фария Риворедо его попросту не заметил.

    В итоге ребенок попал в больницу, у него перелом ноги. Родственник футболиста был отправлен на освидетельствование, показавшее отсутствии алкоголя в его крови.

    • Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В составе московского клуба хавбек выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21478 подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1399

      Snek 7 минут назад

      Когда уже будут интересные новости о том, сколько раз какают футболисты или с кем трахается двоюродный брат бабушкиного мужа по линии третьего отца Зеболотного?
      Срочно нужны такие новости...
      трямбардир скатился на дно!

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      Рейтинг: +840

      den161 24 минуты назад

      ахренеть новость... а сколько у фернандо братьев, сестер.. а них жен/мужей плюс бывшие...
      Так и вижу заголовки типа "двоюродный брат мужа бывшей 3й жены младшего брата фернандо попал в дтп..." упаси бог )))

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      Рейтинг: +1399

      Snek > den161 5 минут назад

      И самое главное, все должны писать: "Здаровья иму". А если он коней откинул, то насрать фотками свечек...

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