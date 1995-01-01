«Мутко против»: родственник Фернандо сбил на машине мальчика в Подмосковье. У ребенка перелом ноги

Родственник полузащитника «Спартака» Фернандо стал участником ДТП в Подмосковье.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 18 июня родной брат жены бразильца, будучи за рулем автомобиля, сбил на мальчика на самокате в элитном поселке в деревне Раздоры.

Семилетний Матвей выкатился из-за поворота на большой скорости, и 27-летний Матеус Де Фария Риворедо его попросту не заметил.

В итоге ребенок попал в больницу, у него перелом ноги. Родственник футболиста был отправлен на освидетельствование, показавшее отсутствии алкоголя в его крови.