«Мутко против»: родственник Фернандо сбил на машине мальчика в Подмосковье. У ребенка перелом ноги

Когда уже будут интересные новости о том, сколько раз какают футболисты или с кем трахается двоюродный брат бабушкиного мужа по линии третьего отца Зеболотного?
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трямбардир скатился на дно!
Родственник полузащитника «Спартака» Фернандо стал участником ДТП в Подмосковье.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 18 июня родной брат жены бразильца, будучи за рулем автомобиля, сбил на мальчика на самокате в элитном поселке в деревне Раздоры.
Семилетний Матвей выкатился из-за поворота на большой скорости, и 27-летний Матеус Де Фария Риворедо его попросту не заметил.
В итоге ребенок попал в больницу, у него перелом ноги. Родственник футболиста был отправлен на освидетельствование, показавшее отсутствии алкоголя в его крови.
- Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В составе московского клуба хавбек выиграл РПЛ и Суперкубок России.
Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21478 подписчиков.