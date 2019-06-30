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    «Реал» попросил провести первые три тура Примеры на выезде

    «Реал» попросил руководство Ла Лиги учесть при составлении календаря их просьбу о проведении матчей первых трех туров чемпионата на выезде.

    Как сообщает Marca, мадридский клуб вынужден пойти на такой шаг из-за реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

    Скорее всего, просьба «Реала» будет удовлетворена, поскольку ранее в подобных ситуациях Ла Лига шла навстречу клубам.

    • «Реал» финишировал на третьем месте в минувшем розыгрыше Примеры.
    • Календарь чемпионата на следующий сезон будет опубликован 4 июля.

    Источник: Marca

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