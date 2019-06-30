«Реал» попросил провести первые три тура Примеры на выезде

«Реал» попросил руководство Ла Лиги учесть при составлении календаря их просьбу о проведении матчей первых трех туров чемпионата на выезде.

Как сообщает Marca, мадридский клуб вынужден пойти на такой шаг из-за реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Скорее всего, просьба «Реала» будет удовлетворена, поскольку ранее в подобных ситуациях Ла Лига шла навстречу клубам.