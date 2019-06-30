Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере в Италии 

    Флориана Исмаили, футболистка «Янг Бойз» и сборной Швейцарии, пропала на озере Комо в Италии.

    По данным швейцарской газеты Blick Исмаили отдыхала на озере с подругой. Они арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от озера и начали загорать. Около 16:00 по местному времени Исмаили нырнула под воду (глубина озера достигает 100 метров в том районе, где находились девушки) и не выплыла обратно.

    «Янг Бойз» выступил с официальным заявлением:

    «Руководство «Янг Бойз» было проинформировано о том, что наш игрок Флориана Исмаили пропала в субботу днем после инцидента на озере Комо. Поиски полиции продолжаются. Мы обеспокоены ситуацией и не оставляем надежды на то, что все разрешится благополучно.

    Мы находимся в тесном контакте с семьей [Исмаили] и просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставить больше информации. Мы проинформируем вас снова, как только узнаем больше», – говорится в заявлении клуба.

    Исмаили 24 года. Она выступает за «Янг Бойз» с 2011 года. В составе сборной Швейцарии футболистка провела 33 игры.

    Источник: Официальный сайт «Янг Бойз»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.06.2019 23:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72068
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru