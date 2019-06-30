Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере в Италии 

Флориана Исмаили, футболистка «Янг Бойз» и сборной Швейцарии, пропала на озере Комо в Италии.

По данным швейцарской газеты Blick Исмаили отдыхала на озере с подругой. Они арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от озера и начали загорать. Около 16:00 по местному времени Исмаили нырнула под воду (глубина озера достигает 100 метров в том районе, где находились девушки) и не выплыла обратно.

«Янг Бойз» выступил с официальным заявлением:

«Руководство «Янг Бойз» было проинформировано о том, что наш игрок Флориана Исмаили пропала в субботу днем после инцидента на озере Комо. Поиски полиции продолжаются. Мы обеспокоены ситуацией и не оставляем надежды на то, что все разрешится благополучно.

Мы находимся в тесном контакте с семьей [Исмаили] и просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставить больше информации. Мы проинформируем вас снова, как только узнаем больше», – говорится в заявлении клуба.

Исмаили 24 года. Она выступает за «Янг Бойз» с 2011 года. В составе сборной Швейцарии футболистка провела 33 игры.