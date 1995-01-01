Владелец «Ливерпуля»: «В следующем году мы сконцентрируемся на АПЛ»

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри высказался о приоритетах клуба на следующий сезон.

«Для меня победа в Европе – это больше, чем победа в Англии. Но я думаю, что болельщики хотят этого [победы в АПЛ]. Я знаю, что в следующем году мы сконцентрируемся на АПЛ.

Наши ребята отдавали все это с первого дня сезона до последнего. Это длинный год, они использовали свои возможности и приложили много усилий.

Не важно, кто был противником, они обошли каждого, и я чувствовал, что они заслуживают того, чтобы уйти с титулом.

Мы ушли с самым большим трофеем, поэтому я очень счастлив», – сказал Генри.