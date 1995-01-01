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    Владелец «Ливерпуля»: «В следующем году мы сконцентрируемся на АПЛ»

    Владелец «Ливерпуля» Джон Генри высказался о приоритетах клуба на следующий сезон.

    «Для меня победа в Европе – это больше, чем победа в Англии. Но я думаю, что болельщики хотят этого [победы в АПЛ]. Я знаю, что в следующем году мы сконцентрируемся на АПЛ.

    Наши ребята отдавали все это с первого дня сезона до последнего. Это длинный год, они использовали свои возможности и приложили много усилий.

    Не важно, кто был противником, они обошли каждого, и я чувствовал, что они заслуживают того, чтобы уйти с титулом.

    Мы ушли с самым большим трофеем, поэтому я очень счастлив», – сказал Генри.

    • В прошедшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ, на одно очко отстав от «Манчестер Сити».
    • Команда Юрген Клоппа победила в Лиге чемпионов, обыграл в финале «Тоттенхэм» (2:0).

    Источник: Sky Sports

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