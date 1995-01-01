Владелец «Ливерпуля»: «В следующем году мы сконцентрируемся на АПЛ»

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри высказался о приоритетах клуба на следующий сезон.
«Для меня победа в Европе – это больше, чем победа в Англии. Но я думаю, что болельщики хотят этого [победы в АПЛ]. Я знаю, что в следующем году мы сконцентрируемся на АПЛ.
Наши ребята отдавали все это с первого дня сезона до последнего. Это длинный год, они использовали свои возможности и приложили много усилий.
Не важно, кто был противником, они обошли каждого, и я чувствовал, что они заслуживают того, чтобы уйти с титулом.
Мы ушли с самым большим трофеем, поэтому я очень счастлив», – сказал Генри.
- В прошедшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ, на одно очко отстав от «Манчестер Сити».
- Команда Юрген Клоппа победила в Лиге чемпионов, обыграл в финале «Тоттенхэм» (2:0).