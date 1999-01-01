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    Адриано: «Не хотел бы встречаться с фанатами «Спартака». Мне это неинтересно»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился отношением к встречам с болельщиками. Бразильцу это неинтересно.

    — Сейчас вы чувствуете поддержку фанатов?

    — Не знаю, я же с ними не общаюсь. Смогу это увидеть только когда начнется чемпионат, и мы выйдем на поле стадиона.

    — А хотели бы встретиться и объясниться с фанатами до сезона – в формате общей встречи команды?

    — Нет, не хотел бы, потому что это не то, что мне интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба.

    • «Спартак» сейчас занимает последнее место в Кубке «Париматч» Премьер.
    • В первом туре РПЛ москвичи встретятся с «Сочи».
    • «Спартак» начнет сезон в еврокубках с квалификации Лиги Европы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +360

      ВасяК 3 минуты назад

      Лучше не пи.ди,в соцсетях,один до пи.дился!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      ДяДь ПашА 4 минуты назад

      Да ну это тело безвольное ,прошлый сезон мы все увидели что ты можешь. Только руками махал и предъявы к судьям

      0
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      Рейтинг: +4917

      piligrim1986 13 минут назад

      а вот это зря

      0
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      Рейтинг: +360

      ВасяК 21 минуту назад

      Люби в себе Спартак,а не себя в Спартаке!!!

      0
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      Рейтинг: +83

      Rtu 31 минуту назад

      Ну без фанатов вы никто обезьяны!

      -2
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      Рейтинг: +19753

      gol_kak_sokol > Rtu 4 минуты назад

      А ты что за прыщ ?

      0
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      Рейтинг: +665

      Жёлто-синий 35 минут назад

      Теперь фаны его освистывать будут)

      -1
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