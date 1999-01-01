Адриано: «Не хотел бы встречаться с фанатами «Спартака». Мне это неинтересно»

Лучше не пи.ди,в соцсетях,один до пи.дился!!!
Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился отношением к встречам с болельщиками. Бразильцу это неинтересно.
— Сейчас вы чувствуете поддержку фанатов?
— Не знаю, я же с ними не общаюсь. Смогу это увидеть только когда начнется чемпионат, и мы выйдем на поле стадиона.
— А хотели бы встретиться и объясниться с фанатами до сезона – в формате общей встречи команды?
— Нет, не хотел бы, потому что это не то, что мне интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба.
- «Спартак» сейчас занимает последнее место в Кубке «Париматч» Премьер.
- В первом туре РПЛ москвичи встретятся с «Сочи».
- «Спартак» начнет сезон в еврокубках с квалификации Лиги Европы.