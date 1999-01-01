Адриано: «Не хотел бы встречаться с фанатами «Спартака». Мне это неинтересно»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился отношением к встречам с болельщиками. Бразильцу это неинтересно.

— Сейчас вы чувствуете поддержку фанатов?

— Не знаю, я же с ними не общаюсь. Смогу это увидеть только когда начнется чемпионат, и мы выйдем на поле стадиона.

— А хотели бы встретиться и объясниться с фанатами до сезона – в формате общей встречи команды?

— Нет, не хотел бы, потому что это не то, что мне интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба.