Адриано – о критике: «Говорят гадости – и пусть. Пропускаю мимо ушей»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано объяснил свое отношение к критике. Бразилец не обращает на нее внимания.

«Я не читаю комментарии из-за языкового барьера. И не хочу заниматься их переводом. Да и вообще не обращаю внимания на критику. В конце концов, что я могу сделать с недовольным людьми?

Да ничего. Говорят они гадости – и пусть. Пропускаю мимо ушей. Я же не могу дать им мяч, чтобы сыграли вместо меня. Так не получится. Моe дело играть, а критикует ли человек или нет – его дело», – сказал игрок