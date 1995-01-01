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    Адриано – о критике: «Говорят гадости – и пусть. Пропускаю мимо ушей»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано объяснил свое отношение к критике. Бразилец не обращает на нее внимания.

    «Я не читаю комментарии из-за языкового барьера. И не хочу заниматься их переводом. Да и вообще не обращаю внимания на критику. В конце концов, что я могу сделать с недовольным людьми?

    Да ничего. Говорят они гадости – и пусть. Пропускаю мимо ушей. Я же не могу дать им мяч, чтобы сыграли вместо меня. Так не получится. Моe дело играть, а критикует ли человек или нет – его дело», – сказал игрок

    • «Спартак» сейчас занимает последнее место в Кубке «Париматч» Премьер.
    • В первом туре РПЛ москвичи встретятся с «Сочи».
    • «Спартак» начнет сезон в еврокубках с квалификации Лиги Европы.

    Источник: «Чемпионат»

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