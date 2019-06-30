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    Арнор Сигурдссон: «Чалов – лучший в России. Он заиграет в АПЛ»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон охарактеризовал одноклубника Федора Чалова. Исландец полагает, что россиянин заиграет в АПЛ.

    — Всегда отмечал, какой это фантастический форвард и как тонко он чувствует игру. Прирожденный бомбардир, оказывается там, где это нужно. Топ-уровень, Федор лучший в России. И чем дальше, тем больше он прокачивает свои навыки.

    — Согласны с Кучаевым в том, что Федору еще рано уезжать в Европу?

    — Думаю, это вопрос времени. Важно выбрать подходящий момент и команду, где он получит то же доверие и продолжит забивать.

    Со своими качествами Чалов заиграет повсюду. В том числе в АПЛ, почему нет? На сто процентов уверен, рано или поздно Федор уедет и снова будет лучшим.

    • Чалов – лучший бомбардир последнего сезона РПЛ (15 голов, семь результативных передач).
    • Нападающий – воспитанник ЦСКА.
    • Рыночная стоимость Чалова – 16 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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