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    Адриано: «Я один из лидеров «Спартака» и ответственен за результат»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано считает себя лидером команды. В прошлом сезоне РПЛ бразилец в 23 матчах забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

    «Я полностью отдаю себе отчeт в том, что являюсь одним лидеров и ответственен за результат. Так я должен приложить все усилия, чтобы помогать молодeжи. Если это необходимо, буду спрашивать с каждого игрока также, как и с себя. Не важно, ветеран ли это или юный игрок. Я готов к этому», – сказал форвард.

    • «Спартак» сейчас занимает последнее место в Кубке «Париматч» Премьер.
    • В первом туре РПЛ москвичи встретятся с «Сочи».
    • «Спартак» начнет сезон в еврокубках с квалификации Лиги Европы.

    Источник: «Чемпионат»

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