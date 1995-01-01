Адриано: «Я один из лидеров «Спартака» и ответственен за результат»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано считает себя лидером команды. В прошлом сезоне РПЛ бразилец в 23 матчах забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

«Я полностью отдаю себе отчeт в том, что являюсь одним лидеров и ответственен за результат. Так я должен приложить все усилия, чтобы помогать молодeжи. Если это необходимо, буду спрашивать с каждого игрока также, как и с себя. Не важно, ветеран ли это или юный игрок. Я готов к этому», – сказал форвард.