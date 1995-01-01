Адриано: «У «Спартака» нет права провести еще один год без трофеев»

Так попросите Федуна купить Месси, Рональдо и Азара, а также пригласить Клоппа вместо Конана, и твои надежды сбудутся без крови из носа.
Нападающий «Спартака» Луис Адриано поговорил о ближайшем сезоне. По словам бразильца, мотивации у команды будет больше, чем раньше.
«Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В нeм нам, кровь из носу, надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести ещe один год без трофеев», – сказал Адриано.
- «Спартак» сейчас занимает последнее место в Кубке «Париматч» Премьер.
- В первом туре РПЛ москвичи встретятся с «Сочи».
- «Спартак» начнет сезон в еврокубках с квалификации Лиги Европы.