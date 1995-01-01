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    Адриано: «У «Спартака» нет права провести еще один год без трофеев»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поговорил о ближайшем сезоне. По словам бразильца, мотивации у команды будет больше, чем раньше.

    «Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В нeм нам, кровь из носу, надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести ещe один год без трофеев», – сказал Адриано.

    • «Спартак» сейчас занимает последнее место в Кубке «Париматч» Премьер.
    • В первом туре РПЛ москвичи встретятся с «Сочи».
    • «Спартак» начнет сезон в еврокубках с квалификации Лиги Европы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19753

      gol_kak_sokol 16 минут назад

      Так попросите Федуна купить Месси, Рональдо и Азара, а также пригласить Клоппа вместо Конана, и твои надежды сбудутся без крови из носа.

      0
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      Рейтинг: +1496

      Леха из Твери 31 минуту назад

      Поэтому сегодня кровь из носу нужна победа над ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +2261

      RotBerg 36 минут назад

      Добавил бы и про евро титулы))

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