Адриано: «У «Спартака» нет права провести еще один год без трофеев»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поговорил о ближайшем сезоне. По словам бразильца, мотивации у команды будет больше, чем раньше.

«Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В нeм нам, кровь из носу, надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести ещe один год без трофеев», – сказал Адриано.