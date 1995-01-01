Акции «Манчестер Юнайтед» подешевели на 1,2 миллиарда

Стоимость «Манчестер Юнайтед» как акционерного общества упала на 1,2 миллиарда евро. Такую информацию предоставили торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет Mirror.

В августе 2018 года клуб стоил около 3,51 миллиарда фунтов стерлингов. Теперь же «Юнайтед» оценивается в 2,25 миллиарда фунтов. Падение случилось после того как британцы не попали в Лигу чемпионов на следующий сезон.