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    Акции «Манчестер Юнайтед» подешевели на 1,2 миллиарда

    Стоимость «Манчестер Юнайтед» как акционерного общества упала на 1,2 миллиарда евро. Такую информацию предоставили торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет Mirror.

    В августе 2018 года клуб стоил около 3,51 миллиарда фунтов стерлингов. Теперь же «Юнайтед» оценивается в 2,25 миллиарда фунтов. Падение случилось после того как британцы не попали в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    • В минувшем сезоне АПЛ «Юнайтед» финишировал шестым.
    • По ходу сезона случилась смена тренера.
    • В первом матче АПЛ нового сезона команда встретится с «Челси» (11 августа).

    Источник: Mirror

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