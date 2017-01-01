Чалов: «Со «Спартаком» не может быть товарищеской игры»

В 19:00 по Москве начнется матч второго тура Кубка «Париматч» Премьер между «Спартаком» и ЦСКА. Форвард красно-синих Федор Чалов поделился ожиданиями от дерби.

«Я думаю, что мы хотим побеждать в каждом матче. Понятное дело, что это будет «Спартак», будет высокий градус игры. Будет хорошее противостояние, со «Спартаком» не может быть товарищеской игры», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».