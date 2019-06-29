Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.

По информации источника, футболист не видит себя в парижском клубе в долгосрочной перспективе.

20-летний француз намерен отклонять любые предложения о продлении соглашения, независимо от условий.