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    Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.

    По информации источника, футболист не видит себя в парижском клубе в долгосрочной перспективе.

    20-летний француз намерен отклонять любые предложения о продлении соглашения, независимо от условий.

    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, сыграл 87 матчей, забил 60 голов и сделал 32 результативные передачи.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: 0

      anton3011 37 секунд назад

      Мбаппе, игрок экстра класса. За него будут биться все топ клубы. Лично я хочу увидеть его в арсенале или в ливерпуле. Но это невозможно. Его удел Реал, Барса или Ман Сити (в крайнем случае)

      0
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      Рейтинг: +1675

      BlackMurder 14 минут назад

      Реал канешь в долги влезет, но купит его

      1
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      Рейтинг: +4522

      BRO_football 33 минуты назад

      Лига 1 всего лишь пятый по силе чемпионат в Европе. Мбаппе, судя по результативности, достоин большего

      1
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      Рейтинг: +2992

      dinar7777dinar 34 минуты назад

      все правильно. и походу в реал точно !

      0
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      Рейтинг: +588

      VVadic 50 минут назад

      Ему сразу была дорога в Реал. Зачем тянул, не понятно! И там гигантская зарплата, бонусы, трофеи и игра против Барселоны!!!

      2
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      Рейтинг: +1675

      BlackMurder 51 минуту назад

      Без неймара не обошлось походу

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