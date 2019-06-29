Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Мбаппе, игрок экстра класса. За него будут биться все топ клубы. Лично я хочу увидеть его в арсенале или в ливерпуле. Но это невозможно. Его удел Реал, Барса или Ман Сити (в крайнем случае)
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
По информации источника, футболист не видит себя в парижском клубе в долгосрочной перспективе.
20-летний француз намерен отклонять любые предложения о продлении соглашения, независимо от условий.
- Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, сыграл 87 матчей, забил 60 голов и сделал 32 результативные передачи.