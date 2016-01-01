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    Футболистка сборной США: «Невозможно выиграть ЧМ без геев в команде»

    Нападающая сборной США Меган Рапино после победы над Францией (2:1) в четвертьфинале женского чемпионата мира выступила в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

    33-летняя футболистка заявила, что ее дубль в ворота француженок имеет дополнительный смысл для нее, потому что был сделан во время месяца гордости ЛГБТ.

    «Вперед, геи! Невозможно выиграть чемпионат без геев в вашей команде, раньше такого почти никогда не удавалось. Наука прямо здесь!

    Меня мотивируют такие люди, как я, и люди, которые борются за одни и те же вещи. Я беру больше энергии от этого, чем пытаюсь доказать всем, что они постоянно ошибаются. Это словно бы истощает меня.

    Так что да, быть веселым и невероятным в течение месяца гордости на чемпионате мира – это приятно», – сказала Рапино.

    Источник: Goal

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