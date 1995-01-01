Юный фанат «МЮ» – об игроках команды: «Они все – мусор»

Юный поклонник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал команду. Давая интервью каналу ITV News, мальчик очень негативно отозвался об игроках «МЮ».

«Моя любимая команда? «Манчестер Юнайтед». Кто любимый игрок в «МЮ»? Никто из них, они все – мусор», – сказал болельщик.

По итогам прошлого сезона «Юнайтед» занял в АПЛ шестое место. В Лиге чемпионов команда дошла до четвертьфинала, где проиграла «Барселоне» (0:1, 0:3).