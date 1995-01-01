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    «ПСЖ» подписал с Nike крупнейший спонсорский контракт в истории на сумму более 80 миллионов в год

    «ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что подписал новое соглашение с Nike.

    «Гордясь своим непрерывным 30-летним союзом, «ПСЖ» и Nike объявляют о подписании долгосрочного и амбициозного партнерства, которое подчеркивает статус клуба как одного из ключевых глобальных спортивных активов Nike и ведет к новой эре сотрудничества между двумя наиболее уважаемыми, креативными и инновационными брендами в спортивной вселенной.

    Партнерство, которое продлится до 2032 года, позволит чемпионам Франции и далее укреплять успех бренда во всем мире и охватит как мужские, так и женские футбольные секции, а также гандбол.

    Это спонсорское соглашение подтверждает интенсивную работу, проделанную спортивными командами и брендом «ПСЖ» за последние восемь лет. «ПСЖ» оценивается ведущими международными консалтинговыми компаниями в мире почти в 1 миллиард евро. И теперь клуб приобрел статус глобальной спортивной франшизы, присутствующей на всех континентах, и привлекает международные бренды в качестве своих основных партнеров», – говорится в заявлении на сайте парижан.

    По информации L’Equipe, по новому контракту с американским производителем спортивной экипировки «ПСЖ» будет зарабатывать более 80 миллионов евро в год. По предыдущему договору с Nike доход парижан составлял 25 миллионов в год.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7453

      Cules2013 4 минуты назад

      клуб приобрел статус глобальной спортивной франшизы, присутствующей на всех континентах
      ---
      в Антарктиде где там представительство ПСЖ? там кроме медведей, пингвинов и полярных станций нет нихрена. Или вы и им что-то продаёте?)
      Учите географию)

      0
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      Рейтинг: +1712

      TOL47 22 минуты назад

      Это одна из форм по увеличению коментов, сделать ошибку чтоб народ повесилился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3526

      vladik12 > TOL47 12 минут назад

      Цель выполнена. Мне весело).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      Bobafett 37 минут назад

      Обосанцы)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3748

      3a zenit 40 минут назад

      сиканул так сиканул

      2
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      Рейтинг: +6224

      ufos73 42 минуты назад

      Стряхнуть не забыли потом? )))

      1
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      Рейтинг: +1312

      Leon_ARS 45 минут назад

      Ааа, класс - где пописали, в подворотне? :-D

      1
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      Рейтинг: +1415

      koli4ka 48 минут назад

      так ПСЖ подписал контракт Nike или все же попИсал на него,непонятно,однако...

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