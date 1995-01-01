«ПСЖ» подписал с Nike крупнейший спонсорский контракт в истории на сумму более 80 миллионов в год

«ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что подписал новое соглашение с Nike.

«Гордясь своим непрерывным 30-летним союзом, «ПСЖ» и Nike объявляют о подписании долгосрочного и амбициозного партнерства, которое подчеркивает статус клуба как одного из ключевых глобальных спортивных активов Nike и ведет к новой эре сотрудничества между двумя наиболее уважаемыми, креативными и инновационными брендами в спортивной вселенной.

Партнерство, которое продлится до 2032 года, позволит чемпионам Франции и далее укреплять успех бренда во всем мире и охватит как мужские, так и женские футбольные секции, а также гандбол.

Это спонсорское соглашение подтверждает интенсивную работу, проделанную спортивными командами и брендом «ПСЖ» за последние восемь лет. «ПСЖ» оценивается ведущими международными консалтинговыми компаниями в мире почти в 1 миллиард евро. И теперь клуб приобрел статус глобальной спортивной франшизы, присутствующей на всех континентах, и привлекает международные бренды в качестве своих основных партнеров», – говорится в заявлении на сайте парижан.

По информации L’Equipe, по новому контракту с американским производителем спортивной экипировки «ПСЖ» будет зарабатывать более 80 миллионов евро в год. По предыдущему договору с Nike доход парижан составлял 25 миллионов в год.