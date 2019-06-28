Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

По решению Федеральной службы исполнения наказаний нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут направлены отбывать срок в одно и то же исправительное учреждение.

«Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся.

Считаем ли мы их бандой или группировкой? Это люди, которые просто оступились», – сказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Ранее стало известно, что ФСИН разрешит Кокорину отправиться в одну колонию с младшим братом Кириллом.