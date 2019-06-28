Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

не следует ФСИН принципам ГУЛАГА, плюет в душу "славному" управлению и не разделяет друзей и близких по разным лагерям. ай ай ай
По решению Федеральной службы исполнения наказаний нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут направлены отбывать срок в одно и то же исправительное учреждение.
«Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся.
Считаем ли мы их бандой или группировкой? Это люди, которые просто оступились», – сказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Ранее стало известно, что ФСИН разрешит Кокорину отправиться в одну колонию с младшим братом Кириллом.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.