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    Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

    По решению Федеральной службы исполнения наказаний нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут направлены отбывать срок в одно и то же исправительное учреждение.

    «Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся.

    Считаем ли мы их бандой или группировкой? Это люди, которые просто оступились», – сказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

    Ранее стало известно, что ФСИН разрешит Кокорину отправиться в одну колонию с младшим братом Кириллом.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      Ads84 18 минут назад

      не следует ФСИН принципам ГУЛАГА, плюет в душу "славному" управлению и не разделяет друзей и близких по разным лагерям. ай ай ай

      0
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      Рейтинг: +1156

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 минуты назад

      Шерочка с Машерочкой.

      0
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      Рейтинг: +646

      Жёлто-синий 39 минут назад

      Им уже скоро выходить, а они с калонией ещё не определилесь

      0
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      Рейтинг: -49

      polyshuk23 48 минут назад

      отправте их куда нибудь на север типа барнаула пусть там седят

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      Рейтинг: +708

      neim > polyshuk23 6 минут назад

      Да лучше уж на юг, типа Магадана, а то Барнаул с севером как-то не очень вяжется.
      Может стоит географию повторить ?

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