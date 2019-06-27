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    Ривалдо: «Искренне верю, что Месси уже сделал достаточно, чтобы получить «Золотой мяч»

    Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что Лионель Месси на сегодняшний день является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

    «Я искренне верю, что Месси уже сделал достаточно, чтобы стать обладателем «Золотого мяча», ведь речь идет об индивидуальной награде. Ван Дейк? Нужно понять, был ли он столь же влиятельным в обороне «Ливерпуля», как Месси в атаке «Барселоны». В любом случае, если Лионелю удастся выиграть Кубок Америки, это, безусловно, станет мощным импульсом для получения еще одного «Золотого мяча», – сказал Ривалдо.

    • 32-летний Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч» – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
    • В сезоне-2018/19 аргентинец выиграл только Примеру.
    • Статистика нападающего в прошлом сезоне – 50 матчей, 51 гол и 22 результативные передачи.

    Источник: Mundo Deportivo

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