Натхо – о возвращении в ЦСКА: «Люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру»

Нужен опорник,а натхо как раз там слабоват, в центре сейчас хватает футболистов
Полузащитник «Олимпиакоса» Бибрас Натхо рассказал, почему решил уйти из греческого клуба, а также ответил на вопрос о возможном возвращении в ЦСКА.
«Я покидаю «Олимпиакос», поскольку не имел в последнее время достаточно игровой практики. ЦСКА? Я люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру», – сказал футболист.
- 31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
- Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин станет свободным агентом.
- В составе греческой команды игрок провел 34 матча, забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.