Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Натхо – о возвращении в ЦСКА: «Люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру»

    Полузащитник «Олимпиакоса» Бибрас Натхо рассказал, почему решил уйти из греческого клуба, а также ответил на вопрос о возможном возвращении в ЦСКА.

    «Я покидаю «Олимпиакос», поскольку не имел в последнее время достаточно игровой практики. ЦСКА? Я люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру», – сказал футболист.

    • 31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
    • Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин станет свободным агентом.
    • В составе греческой команды игрок провел 34 матча, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1689

      InterMilLano1908 30 минут назад

      Нужен опорник,а натхо как раз там слабоват, в центре сейчас хватает футболистов

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71974
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru