Натхо – о возвращении в ЦСКА: «Люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру»

Полузащитник «Олимпиакоса» Бибрас Натхо рассказал, почему решил уйти из греческого клуба, а также ответил на вопрос о возможном возвращении в ЦСКА.

«Я покидаю «Олимпиакос», поскольку не имел в последнее время достаточно игровой практики. ЦСКА? Я люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру», – сказал футболист.