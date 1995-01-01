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    Ди Марцио: «Челси» выкупит Ковачича, несмотря на трансферный запрет

    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич останется в клубе на постоянной основе. По сведениям сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, британцы выкупят игрока у «Реала», несмотря на трансферный запрет.

    Сумма сделки составит 50 миллионов евро с учетом бонусов. Трансфер будет возможным благодаря тому, что в договоре аренды была указана опция выкупа футболиста.

    • В минувшем сезоне АПЛ Ковачич провел 32 матча, сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость хорвата – 35 миллионов евро.
    • Ковачич на ЧМ-2018 дошел со своей командой до финала.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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