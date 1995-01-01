Ди Марцио: «Челси» выкупит Ковачича, несмотря на трансферный запрет

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич останется в клубе на постоянной основе. По сведениям сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, британцы выкупят игрока у «Реала», несмотря на трансферный запрет.

Сумма сделки составит 50 миллионов евро с учетом бонусов. Трансфер будет возможным благодаря тому, что в договоре аренды была указана опция выкупа футболиста.