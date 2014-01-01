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    Журналист Егоров: «Динамо» изо всех сил ищет нападающего»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о трансферной работе «Динамо». Москвичи ведут поиски форварда.

    «Я знаю, что «Динамо» сейчас изо всех сил ищет нападающего», – информирует корреспондент издания.

    • Самый дорогой атакующий игрок москвичей сейчас – Жоаозиньо (3,5 миллиона евро).
    • Первый соперник «Динамо» по РПЛ – «Арсенал».
    • В прошлом сезоне москвичи финишировали 12-ми.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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