Журналист Егоров: «Динамо» изо всех сил ищет нападающего»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о трансферной работе «Динамо». Москвичи ведут поиски форварда.
«Я знаю, что «Динамо» сейчас изо всех сил ищет нападающего», – информирует корреспондент издания.
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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о трансферной работе «Динамо». Москвичи ведут поиски форварда.
«Я знаю, что «Динамо» сейчас изо всех сил ищет нападающего», – информирует корреспондент издания.