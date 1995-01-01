Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Футболистка сборной США Рапино: «Я не пойду в сраный Белый дом. Нас и не собираются приглашать»

    Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино ответила на вопрос о возможном визите в Белый дом.

    • Женская сборная США вышла в 1/4 финала ЧМ.
    • Если команда выиграет турнир, то ее могут пригласить в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    «Я не пойду в сраный Белый дом. Нет, я не пойду в Белый дом. Нас и не собираются приглашать. Сомневаюсь в этом», – сказала Рапино.

    • Ранее футболиста критиковала Трампа, называв его сексистом и женоненавистником.
    • В 2016 году она поддержала протест Колина Каперника против расовой дискриминации. Тогда спортсмены начали вставать на одно колено во время гимна США.

    Источник: The Independent

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru