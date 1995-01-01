Футболистка сборной США Рапино: «Я не пойду в сраный Белый дом. Нас и не собираются приглашать»

Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино ответила на вопрос о возможном визите в Белый дом.
- Женская сборная США вышла в 1/4 финала ЧМ.
- Если команда выиграет турнир, то ее могут пригласить в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
«Я не пойду в сраный Белый дом. Нет, я не пойду в Белый дом. Нас и не собираются приглашать. Сомневаюсь в этом», – сказала Рапино.
- Ранее футболиста критиковала Трампа, называв его сексистом и женоненавистником.
- В 2016 году она поддержала протест Колина Каперника против расовой дискриминации. Тогда спортсмены начали вставать на одно колено во время гимна США.