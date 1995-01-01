Футболистка сборной США Рапино: «Я не пойду в сраный Белый дом. Нас и не собираются приглашать»

Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино ответила на вопрос о возможном визите в Белый дом.

Женская сборная США вышла в 1/4 финала ЧМ.

Если команда выиграет турнир, то ее могут пригласить в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Я не пойду в сраный Белый дом. Нет, я не пойду в Белый дом. Нас и не собираются приглашать. Сомневаюсь в этом», – сказала Рапино.