Sport24: Комбаров прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сборе в Австрии

По информации Sport24, бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прибыл в расположение «Крыльев Советов» на предсезонном сборе в Австрии.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время 32-летний футболист заключит с самарцами соглашение.
«Спартак» расторг контракт с Комбаровым 19 июня.
- Защитник выступал за москвичей с 2010 года.
- Он провел за столичную команду 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
- В составе «Спартака» Комбаров завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.
- В первом туре РПЛ нового сезона «Крылья Советов» 14 июля сыграют дома против ЦСКА.