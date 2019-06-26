Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Sport24: Комбаров прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сборе в Австрии

    По информации Sport24, бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прибыл в расположение «Крыльев Советов» на предсезонном сборе в Австрии.

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время 32-летний футболист заключит с самарцами соглашение.

    «Спартак» расторг контракт с Комбаровым 19 июня.

    • Защитник выступал за москвичей с 2010 года.
    • Он провел за столичную команду 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе «Спартака» Комбаров завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.
    • В первом туре РПЛ нового сезона «Крылья Советов» 14 июля сыграют дома против ЦСКА.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru