Sport24: Комбаров прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сборе в Австрии

По информации Sport24, бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прибыл в расположение «Крыльев Советов» на предсезонном сборе в Австрии.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 32-летний футболист заключит с самарцами соглашение.

«Спартак» расторг контракт с Комбаровым 19 июня.