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    Адриано: «Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне»

    Форвард «Спартака» Луис Адриано заявил, что его цель на следующий сезон – выиграть бомбардирскую гонку РПЛ.

    – Какие планы на предстоящий год?

    – Что касается моих личных планов – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Что касается командных планов – выиграть как можно больше матчей со «Спартаком» и выкладываться по максимуму, всегда выходя на поле.

    • В сезоне-2018/19 Адриано забил шесть голов в 23 матчах РПЛ.
    • Лучший бомбардир чемпионата Федор Чалов из ЦСКА отличился 15 раз.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4105

      subbotaspartak 14 секунд назад

      Флаг в руки.
      Мяч в ноги.
      Акинфея в ворота.

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      Рейтинг: +432

      Muboraksho 47 минут назад

      Нэт господин Адриано. Русские форварды в любом случае забьют по больше голов. Думаю Чалов, Дзюба, Смолов будут бороться за то что бы стать лучшими голеодорами . Но помечтать не вредно.

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      Рейтинг: -18

      Вальдемар IV > Muboraksho 23 минуты назад

      три вспышки не более, один не выдержит давления, второму если в голову попадут, на другого никто не будет всей командой играть, скорее полузащитники какие победят

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      Рейтинг: +4836

      piligrim1986 1 час назад

      так ответь за базар)

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