Адриано: «Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне»

Флаг в руки.
Мяч в ноги.
Акинфея в ворота.
Форвард «Спартака» Луис Адриано заявил, что его цель на следующий сезон – выиграть бомбардирскую гонку РПЛ.
– Какие планы на предстоящий год?
– Что касается моих личных планов – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Что касается командных планов – выиграть как можно больше матчей со «Спартаком» и выкладываться по максимуму, всегда выходя на поле.
- В сезоне-2018/19 Адриано забил шесть голов в 23 матчах РПЛ.
- Лучший бомбардир чемпионата Федор Чалов из ЦСКА отличился 15 раз.