Адриано: «Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне»

Форвард «Спартака» Луис Адриано заявил, что его цель на следующий сезон – выиграть бомбардирскую гонку РПЛ.

– Какие планы на предстоящий год?

– Что касается моих личных планов – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Что касается командных планов – выиграть как можно больше матчей со «Спартаком» и выкладываться по максимуму, всегда выходя на поле.