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    Паршивлюк: «Большой период моей карьеры был связан со «Спартаком». Но сейчас мой клуб – «Динамо»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал трансфер в московский клуб.

    «Сегодня я подписал контракт с «Динамо» и, в первую очередь, хотел бы обратиться ко всем болельщикам клуба. Я прекрасно понимаю, что любой новый футболист в команде должен приложить много усилий на поле, чтобы завоевать уважение фанов. Особенно, если когда-то раньше этот игрок выступал за извечных соперников.

    Большой период моей карьеры был связан со «Спартаком». Это – часть моей жизни. Но сейчас мой клуб – московское «Динамо», и могу пообещать, что сделаю для команды все от меня зависящее.

    На протяжении всей карьеры в футболе я старался честно и профессионально выполнять свою работу, вкладывал в нее душу, невзирая на травмы или какие-то другие неблагоприятные обстоятельства. Так будет и сейчас.

    Перед «Динамо» ставятся высокие цели, и я рад, что стал сегодня частью отличной команды. Готов бороться за место в стартовом составе, биться за честь клуба. Жду с нетерпением начала сезона», – сказал Паршивлюк.

    • Футболист выступал за «Спартак» с 2007 по 2016 год.
    • О трансфере в «Динамо» объявили сегодня. Контракт рассчитан до 2021 года.
    • В сезоне-2018/19 Паршивлюк играл за «Ростов». Он провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +766

      geroin161 11 минут назад

      И ни слова о Ростове! Прикольно Серый, прикольно!

      0
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      Рейтинг: +5941

      Eddyson 19 минут назад

      Успехов и роста Сергею в новой команде. И чтоб без травм.

      0
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      Рейтинг: +325

      Elisey13 31 минуту назад

      Да уЖ! :)

      0
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      Рейтинг: +516

      Grag 59 минут назад

      Удачи.

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